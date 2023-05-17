У військовій частині НГУ недорахувалися спорядження на 4,5 млн гривень: підозрюють начскладу

Начальник складу в Львівській області допустив нестачу військового майна на понад 4 500 000 гривень і не з’явився на службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

"За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру начальнику складу однієї із військових частин Національної гвардії України за фактом недбалого ставлення до військової служби та нез’явлення на службу", - повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, військовослужбовець, який відповідав за контроль, стан, зберігання та облік військового майна, що було у його віданні на складі, допустив нестачу:

форменого одягу;

взуття;

тактичного спорядження;

та інших товарно-матеріальних цінностей.

Внаслідок недбалості старшого сержанта сума завданих державі збитків склала понад 4 500 000 гривень.

Крім цього, у березні цього року підозрюваний без поважних причин не з’явився на службу. Його затримано у порядку ст.208 КПК України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 1 300 000 гривень застави.

У разі доведення провини підозрюваного йому загрожує 8 років позбавлення волі.

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