Наживался на войне. В Запорожье полковник ГСЧС продавал гостопливо на собственной АЗС

По данным ГБР, сумма ущерба составляет более 2,3 млн гривен. В бюро рассказали, что топливо ГСЧС выделялось государством для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий. Однако оно разворовывалось и в дальнейшем продавалось или им заправлялись частные грузовики.

Как чиновник организовал преступление?

Чтобы продавать похищенное, чиновник обустроил мини-АЗС прямо на территории собственного поместья.

Отмечается, что в схему привлекались действующие сотрудники ГСЧС, которые получали зарплату, но не появлялись на месте действующей работы. По данным расследования, один из подозреваемых был заправщиком и постоянно находился на территории домовладения полковника.

В ходе обыска следователи обнаружили талоны на топливо, принадлежащие ГСЧС, похищенное дизельное топливо, оборудование для его хранения и продажи и деньги в разной валюте на сумму более 8 млн гривен.

В чем еще обвиняют запорожского полковника ГСЧС

Кроме вышеупомянутого преступления, полковник подозревается в противоправном завладении земельным участком в центре Запорожья, где возведено его имение. По данным следствия, эта земля находилась в пользовании бывшей метрологической станции ГСЧС и перешла в собственность подозреваемого.

Также полковник владеет премиум-автомобилями и роскошным поместьем на берегу Днепра. Информация по всему имуществу проверяется.

В настоящее время ГБР сообщило о подозрении по ч. 4,5 ст. 191 УК Украины всем шести фигурантам. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.