Наживался на войне. В Запорожье полковник ГСЧС продавал гостопливо на собственной АЗС

В Запорожье разоблачили полковника ГСЧС, незаконно продававшего топливо, выделенное государством для нужд службы. В частности, его должны были использовать для ликвидации последствий ракетных обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
По данным ГБР, сумма ущерба составляет более 2,3 млн гривен. В бюро рассказали, что топливо ГСЧС выделялось государством для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий. Однако оно разворовывалось и в дальнейшем продавалось или им заправлялись частные грузовики.
Чтобы продавать похищенное, чиновник обустроил мини-АЗС прямо на территории собственного поместья.
Отмечается, что в схему привлекались действующие сотрудники ГСЧС, которые получали зарплату, но не появлялись на месте действующей работы. По данным расследования, один из подозреваемых был заправщиком и постоянно находился на территории домовладения полковника.
В ходе обыска следователи обнаружили талоны на топливо, принадлежащие ГСЧС, похищенное дизельное топливо, оборудование для его хранения и продажи и деньги в разной валюте на сумму более 8 млн гривен.
Кроме вышеупомянутого преступления, полковник подозревается в противоправном завладении земельным участком в центре Запорожья, где возведено его имение. По данным следствия, эта земля находилась в пользовании бывшей метрологической станции ГСЧС и перешла в собственность подозреваемого.
Также полковник владеет премиум-автомобилями и роскошным поместьем на берегу Днепра. Информация по всему имуществу проверяется.
В настоящее время ГБР сообщило о подозрении по ч. 4,5 ст. 191 УК Украины всем шести фигурантам. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.
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