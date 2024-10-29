Наживалися на закупівлях для військових. Чиновники Дніпровської міськради підуть під суд

Як зазначили в БЕБ, детективи скерували обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які обіймали керівні посади у Дніпровській міськраді.

Правоохоронці з'ясували, що Дніпровська міськрада виділила кошти для забезпечення виконання програми щодо сприяння територіальній обороні міста на 2022-2026 роки. Підозрювані здійснювали закупівлю для військових за завищеними цінами. Зокрема, йдеться про: окуляри нічного бачення, тепловізори, меблі, генератори.

Чиновникам уже обрали запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту.

"Фігурантам справи загрожує позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю", - наголосили в БЕБ.