Наживалися на закупівлях для військових. Чиновники Дніпровської міськради підуть під суд

Чотирьох чиновників Дніпровської міської ради підозрюють у привласненні понад 10,5 млн гривень на закупівлях для військових. Вони постануть перед судом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.
Як зазначили в БЕБ, детективи скерували обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які обіймали керівні посади у Дніпровській міськраді.
Правоохоронці з'ясували, що Дніпровська міськрада виділила кошти для забезпечення виконання програми щодо сприяння територіальній обороні міста на 2022-2026 роки. Підозрювані здійснювали закупівлю для військових за завищеними цінами. Зокрема, йдеться про: окуляри нічного бачення, тепловізори, меблі, генератори.
Чиновникам уже обрали запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту.
"Фігурантам справи загрожує позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю", - наголосили в БЕБ.
Нагадаємо, минулого року спалахнув гучний скандал навколо закупівлі продуктів для українських воїнів за завищеними цінами. Підозрюваними стали чиновники Міноборони.
На цьому тлі в Україні вирішили змінити правила, за якими здійснюється закупівля продуктів харчування для українських воїнів.
Ще у січні міністр оборони Рустем Умєров запевняв, що у відомстві активно працюють над викриттям подібних схем. Тож будуть нові затримання.
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