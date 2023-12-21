Міноборони купуватиме продукти харчування за новими правилами з 1 квітня: що зміниться
Фото: правила змінять з 1 квітня (Getty Images)
З початку другого кварталу 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюватимуть за новими правилами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
На засіданні міжвідомчої робочої групи генеральний директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов розповів, які підходи планується запровадити під час закупівель продуктів Міністерством оборони з 1 квітня наступного року. Ключовими з них є такі:
- Закупівля продуктів харчування здійснюватиметься за каталогом з 409 найменувань, але товари в ньому на етапі підготовки тендерної документації агрегуватимуться у більш ніж 25 категорій (наприклад, "м’ясні вироби"). Це відкриває широкі можливості для участі в закупівельних процедурах українських виробників.
- Під час формування очікуваної вартості замовник орієнтуватиметься на дані щодо середньостатистичних цін з різних джерел, в т. ч. Держстату.
- Закупівля та логістика відокремлені. Виробник, який переміг у тендері, постачатиме продукцію на розподільчі центри. Послуги доставки з цих центрів до кінцевих споживачів закуповуватимуться державою окремо.
- Буде використовуватися динамічна система закупівель. Вона передбачатиме кваліфікацію учасників до початку торгів, можливість бажаючим пройти кваліфікацію протягом періоду дії кваліфікаційної рамки, приховати з метою безпеки певні дані щодо учасників.
- Стандартизовані меню будуть розроблені професійними технологами (в т. ч. тими, які нині захищають країну у лавах ЗСУ). Меню враховуватиме як потреби військових у різних видах раціонів, так і специфіку задоволення потреб в якісному харчуванні в умовах бойових дій.