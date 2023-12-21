Міноборони купуватиме продукти харчування за новими правилами з 1 квітня: що зміниться

З початку другого кварталу 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюватимуть за новими правилами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

На засіданні міжвідомчої робочої групи генеральний директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов розповів, які підходи планується запровадити під час закупівель продуктів Міністерством оборони з 1 квітня наступного року. Ключовими з них є такі: