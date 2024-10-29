Наживались на закупках для военных. Чиновники Днепровского горсовета пойдут под суд

Как отметили в БЭБ, детективы направили обвинительный акт в отношении четырех лиц, которые занимали руководящие должности в Днепровском горсовете.

Правоохранители выяснили, что Днепровский горсовет выделил средства для обеспечения выполнения программы насчет содействия территориальной обороне города на 2022-2026 гг. Подозреваемые совершали закупки для военных по повышенным ценам. В частности, речь об: очках ночного видения, тепловизорах, меблях, генераторах.

Чиновникам уже избрали меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

"Фигурантам дела грозит лишение свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - подчеркнули в БЭБ.