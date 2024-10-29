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Наживались на закупках для военных. Чиновники Днепровского горсовета пойдут под суд

Фото: в Днепре чиновников подозревают в присвоении более 10 млн гривен (esbu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Четырех чиновников Днепровского городского совета подозревают в присвоении более 10,5 млн гривен на закупках для военных. Они предстанут перед судом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности.

Как отметили в БЭБ, детективы направили обвинительный акт в отношении четырех лиц, которые занимали руководящие должности в Днепровском горсовете. 

Правоохранители выяснили, что Днепровский горсовет выделил средства для обеспечения выполнения программы насчет содействия территориальной обороне города на 2022-2026 гг. Подозреваемые совершали закупки для военных по повышенным ценам. В частности, речь об: очках ночного видения, тепловизорах, меблях, генераторах. 

Чиновникам уже избрали меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. 

"Фигурантам дела грозит лишение свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - подчеркнули в БЭБ.  

 

Скандалы с закупками для военных

Напомним, в прошлом году разгорелся громкий скандал вокруг закупки продуктов для украинских воинов по завышенным ценам. Подозреваемыми стали чиновники Минобороны.

На этом фоне в Украине решили изменить правила, по которым осуществляется закупка продуктов питания для украинских воинов.

Еще в январе министр обороны Рустем Умеров заверял, что в ведомстве активно работают над разоблачением подобных схем. Поэтому будут новые задержания.

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