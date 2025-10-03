Наживалась на ремонті укриттів у Дніпрі: чиновниця на Дніпропетровщині заволоділа мільйонами

Слідством, яке спільно вели Офіс Генпрокурора та національна поліція, встановлено, що у вересні 2023 року заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міськради уклала договір із підконтрольним товариством на проведення робіт з реконструкції чотирьох укриттів у навчальних закладах м. Самар.

Надалі інженер з технічного нагляду вніс до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості – завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг фактично виконаних робіт.

Посадовиця, достовірно знаючи про фіктивність інформації в актах, підписала їх, чим спричинила збитки державі на суму 6,8 млн грн.