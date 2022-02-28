В метро Киева изменился график и интервал движения: какие станции не работают
В Киевском метрополитене показали новый график работы с 28 февраля после окончания почти двухсуточного комендантского времени. Некоторые станции не работают, а интервал движения значительно увеличен.
Об этом сообщили в КГГА.
График движения сейчас выглядит так:
Красная линия работает: от ст. Шулявская до ст. Университет.
Синяя линия: от ст. Героев Днепра до ст. Теремки. Поезда не останавливаются на станциях Майдан Незалежности и Площадь Льва Толстого.
Зеленая линия: от ст. Сырец до ст. Выдубичи. Поезда не останавливаются на станциях Дворец спорта, Кловская, Золотые ворота.
Также работает участок Славутич - Красный хутор.
Ориентировочный интервал движения: 40 минут.
В пресс-службе метрополитена добавили, что при необходимости график работы может оперативно меняться.
Станции метро продолжают работать как укрытие.
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