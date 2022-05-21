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Вместо наземных. Венгрия предлагает ЕС ввести эмбарго на морские поставки нефти из РФ

Фото: министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто (flickr.by/US Department of State)
Автор: Мария Кучерявец

В Венгрии предложили Европейскому союзу ввести эмбарго на морские поставки российской нефти. Предлагая их заменить поставками наземными путями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сиярто в интервью Fox News.

По его словам, Венгрия не может согласиться с шестым пакетом санкций против РФ, поскольку введение эмбарго на российскую нефть является значительной "дилеммой", так как 65% ее поставок в страну приходится на Россию.

При этом Сиярто отметил, что Будапешт имеет решение проблемы, и ждет ответа от Европейского союза и его членов.

"Если Европейский союз хотел бы наказать Россию с нефтяной стороны, то можно ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что это на сегодня составляет большую часть российских поставок нефти в Европу...Если будет такое исключение, то наши экономики могут продолжать работать, и тогда Европейский союз также достигнет своей цели", - резюмировал министр.

Напомним, что Европейский союз исключил запрет на морскую транспортировку нефти из шестого пакета санкций против РФ, чтобы таким образом пойти навстречу Греции и Мальте.

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Российская ФедерацияВенгрияНефть