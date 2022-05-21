Замість наземних. Угорщина пропонує ЄС ввести ембарго на морські поставки нафти з РФ

За його словами, Угорщина не може погодитися із шостим пакетом санкцій проти РФ, оскільки введення ембарго на російську нафту є значною "дилемою", бо 65% її постачання в країну припадає на Росію.

При цьому Сіярто зазначив, що Будапешт має вирішення проблеми, і чекає відповіді від Європейського союзу та його членів.

"Якщо Європейський союз хотів би покарати Росію з нафтового боку, то можна ввести ембарго на морські постачання нафти, тому що це на сьогодні становить більшу частину російських постачань нафти до Європи...Якщо буде таке виключення, то наші економіки можуть продовжувати працювати, і тоді Європейський союз також досягне своєї мети", - резюмував міністр.

Нагадаємо, що Європейський союз виключив заборону на морське транспортування нафти з шостого пакету санкцій проти РФ, щоб таким чином піти назустріч Греції та Мальті.

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