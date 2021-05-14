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Наземные войска Израиля наносят удары по Сектору Газа

Автор: Артур Родивилов

ВВС ЦАХАЛ и наземные силы Израиля наносят удары по Сектору Газа. Операция началась в ответ на ракетные обстрелы.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Военные Израиля ведут обстрел сектора из артиллерийских орудий.

Эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками продолжаются третьи сутки, число погибших уже приближается к 100. За этом время по территории Израиля выпустили около 2 000 ракет из Сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. Вчера палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт возле Эйлата.

На этом фоне в ряде городов Израиля вспыхнули беспорядки. Группы арабских граждан Израиля нападали на евреев. В свою очередь евреи, придерживающиеся праворадикальных позиций, нападали на улицах на арабов, громили их магазины. Для пресечения беспорядков в населенных пунктах был введен комендантский час.

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