У наземному транспорті Києва перестали працювати валідатори: як сплатити проїзд

Зазначається, що причина збою - технічна, і збій в роботі валідаторів тимчасовий.

Разом з тим в адміністрації пояснили пасажирам, як зараз можна оплатити проїзд у трамваях, автобусах та тролейбусах.

"Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку Київ Цифровий", - передали в КМВА.

Також в адміністрації звернули увагу, що доки триватимуть відновлювальні роботи, пасажирів не штрафуватимуть, позаяк "контролери попереджені про технічну несправність".