У наземному транспорті Києва перестали працювати валідатори: як сплатити проїзд

У наземному громадському транспорті Києва сьогодні, 9 травня, перестали працювати валідатори. Над вирішенням тимчасової проблеми вже працюють фахівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Зазначається, що причина збою - технічна, і збій в роботі валідаторів тимчасовий.
Разом з тим в адміністрації пояснили пасажирам, як зараз можна оплатити проїзд у трамваях, автобусах та тролейбусах.
"Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку Київ Цифровий", - передали в КМВА.
Також в адміністрації звернули увагу, що доки триватимуть відновлювальні роботи, пасажирів не штрафуватимуть, позаяк "контролери попереджені про технічну несправність".
Нагадаємо, ще у травні стало відомо, що "Київ Цифровий" розпочав тестування нової функції валідації квитків одразу в застосунку. Сервіс має дозволити оплатити проїзд у наземному громадському транспорті без валідатора.
Також перед тим РБК-Україна писало, скільки коштують квитки на проїзд у міському транспорті Києва, та де їх придбати.
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