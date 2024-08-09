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В наземном транспорте Киева перестали работать валидаторы: как оплатить проезд

Киев, Пятница 09 августа 2024 08:07
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В наземном транспорте Киева перестали работать валидаторы: как оплатить проезд Фото: валидаторы в транспорте Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В наземном общественном транспорте Киева сегодня, 9 мая, перестали работать валидаторы. Над решением временной проблемы уже трудятся специалисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Отмечается, что причина сбоя - техническая, и сбой в работе валидаторов временный.

Вместе с тем, в администрации объяснили пассажирам, как сейчас можно оплатить проезд в трамваях, автобусах и троллейбусах.

"Пока оплатить проезд в наземном общественном транспорте можно только через сервис виртуальной валидации в городском приложении Киев Цифровой", - передали в КМВА.

Также в администрации обратили внимание, что пока будут продолжаться восстановительные работы, пассажиров не будут штрафовать, поскольку "контролеры предупреждены о технической неисправности".

Напомним, еще в мае стало известно, что "Киев Цифровой" приступил к тестированию новой функции валидации билетов сразу в приложении. Сервис должен разрешить оплатить проезд в наземном общественном транспорте без валидатора.

Также перед этим РБК-Украина писало, сколько стоят билеты на проезд в городском транспорте Киева, и где их купить.

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