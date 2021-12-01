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В наземном транспорте Киева можно будет платить банковской картой: в КГГА сказали когда

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве появится возможность оплаты банковской картой в наземном транспорте. Это будет возможно в начале следующего года.

Об этом заявил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью Mind.ua.

Он отметил, что банковская карта валидируется в течение 3-4 секунд, транспортная - 0,3 секунды. По его словам, при большом пассажиропотоке эти 3,7 секунды задержки критические: может мгновенно собраться очередь.

"В первом квартале 2022 года мы планируем запустить систему оплаты банковской картой в наземном транспорте. Сейчас дорабатываем функционал, чтобы была возможность даже без разблокировки смартфона заплатить за проезд", - сообщил Оленич.

Напомним, в Киеве могут поднять цену на проезд в общественном транспорте, но решение пока не принято.

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КиевКГГА