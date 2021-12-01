У наземному транспорті Києва можна буде платити банківською карткою: у КМДА сказали коли

У Києві з’явиться можливість оплати банківською карткою в наземному транспорті. Це буде можливо на початку наступного року.

Про це заявив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його інтерв'ю Mind.ua .

Він зазначив, що банківська карта валідується протягом 3-4 секунд, транспортна - 0,3 секунди. За його словами, за великого пасажиропотоку ці 3,7 секунди затримки критичні: може миттєво зібратися черга.

"У першому кварталі 2022 року ми плануємо запустити систему оплати банківською карткою в наземному транспорті. Наразі доопрацьовуємо функціонал, щоб була можливість навіть без розблокування смартфона сплатити за проїзд", - повідомив Оленич.