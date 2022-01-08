UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Назарбаев впервые отреагировал на ситуацию в Казахстане. Обсудил ее с Лукашенко

Автор: Артем Горовенко

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала массовых протестов и беспорядков отреагировал на ситуацию в стране. Он обсудил ее с лидером белорусского правящего режима Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 7 января провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане", - говорится в сообщении.

Отметим, Назарбаев до 2019 года правил страной в течение 30 лет, за ним официально закреплен статус елбасы - первого президента и лидера нации.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января и все это время не было ни официальной реакции Назарбаева, ни информации о его местонахождении. Накануне местное издание Orda.kz сообщило, что он вместе с семьей покинул страну. Подтверждения этому еще не было.

Также сообщалось, что участники протестов в Казахстане не ограничиваются экономическими требованиями, а выступают за смену политического режима и сносят памятники Назарбаеву.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоКазахстанНазарбаев