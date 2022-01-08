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Назарбаєв вперше відреагував на ситуацію в Казахстані. Обговорив її з Лукашенком

Автор: Артем Горовенко

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вперше з початку масових протестів і заворушень відреагував на ситуацію в країні. Він обговорив її з лідером білоруського правлячого режиму Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Лукашенка.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко ввечері 7 січня провів телефонну розмову з першим президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. В ході розмови співрозмовники детально обговорили стан справ в Казахстані", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Назарбаєв до 2019 року правив країною протягом 30 років, за ним офіційно закріплений статус єлбаси - першого президента і лідера нації.

Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня і весь цей час не було ані офіційної реакції Назарбаєва, ані інформації про його місцезнаходження. Напередодні місцеве видання Orda.kz повідомило, що він разом з родиною залишив країну. Підтвердження цьому ще не було.

Також повідомлялося, що учасники протестів в Казахстані не обмежуються економічними вимогами, а виступають за зміну політичного режиму і зносять пам'ятники Назарбаєву.

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Олександр ЛукашенкоКазахстанНазарбаев