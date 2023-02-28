Назад шляху немає. Кінець війни не покращить відносини з РФ, - генсек НАТО
Закінчення війни проти України не покращить відносини НАТО з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
"Ми маємо визнати, що закінчення цієї війни не буде поверненням до норми у наших відносинах із Росією. Назад шляху немає. У більш небезпечному світі ми більше не можемо дозволити собі ставитися до оборони, як до чогось необов'язкового", - сказав Столтенберг.
Генсек заявив, що Альянс має зміцнювати стримування та оборону. За його словами, наприкінці холодної війни багато хто був впевнений у нормалізації відносин із Росією, проте диктатор Володимир Путін відмовився від діалогу і залишив за собою низку невиконаних обіцянок.
"Він зруйнував фундаментальні принципи глобальної безпеки, напавши на сусідні країни, і спробував підірвати нашу власну демократію", - наголосив Столтенберг.
Він також зазначив, що призупинення Росією договору про скорочення стратегічних озброєнь є останнім прикладом неповаги Кремля до міжнародних правил.
Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що російського диктатора Володимира Путіна треба зупинити, щоб "історія не повторилася".
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