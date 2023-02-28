Обратного пути нет. Конец войны не улучшит отношения с РФ, - генсек НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Мы должны признать, что окончание этой войны не будет возвращением к норме в наших отношениях с Россией. Назад пути нет. В более опасном мире мы больше не можем позволить себе относиться к обороне, как к чему-то необязательному", - сказал Столтенберг.

Генсек заявил, что Альянс должен укреплять сдерживание и оборону. По его словам, в конце холодной войны многие были уверены в нормализации отношений с Россией, однако диктатор Владимир Путин отказался от диалога и оставил за собой ряд невыполненных обещаний.

"Он разрушил фундаментальные принципы глобальной безопасности, напав на соседние страны и попытался подорвать нашу собственную демократию", - подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что приостановление Россией договора о сокращении стратегических вооружений является последним примером неуважения Кремля к международным правилам.