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Обратного пути нет. Конец войны не улучшит отношения с РФ, - генсек НАТО

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Вторник 28 февраля 2023 18:26
Обратного пути нет. Конец войны не улучшит отношения с РФ, - генсек НАТО Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Окончание войны против Украины не улучшит отношения НАТО с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Мы должны признать, что окончание этой войны не будет возвращением к норме в наших отношениях с Россией. Назад пути нет. В более опасном мире мы больше не можем позволить себе относиться к обороне, как к чему-то необязательному", - сказал Столтенберг.

Генсек заявил, что Альянс должен укреплять сдерживание и оборону. По его словам, в конце холодной войны многие были уверены в нормализации отношений с Россией, однако диктатор Владимир Путин отказался от диалога и оставил за собой ряд невыполненных обещаний.

"Он разрушил фундаментальные принципы глобальной безопасности, напав на соседние страны и попытался подорвать нашу собственную демократию", - подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что приостановление Россией договора о сокращении стратегических вооружений является последним примером неуважения Кремля к международным правилам.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что российского диктатора Владимира Путина нужно остановить, чтобы "история не повторилась".

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