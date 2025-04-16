Назад до Москви? Як Трамп раптово змусив Європу задуматися про російський газ

Незважаючи на більш ніж три роки після вторгнення Росії в Україну, великі компанії в Європі знову заговорили про повернення до російського газу. Ще рік тому це здавалося немислимим, але тепер вони бояться надмірної залежності від американського СПГ.

РБК-Україна пояснює, чому російський газ у Європі знову називають "гарною ідеєю" та чи є шанси на збільшення імпорту.

Головне:

Чому в Німеччині та Франції знову хочуть російський газ?

Як Трамп перетворив американський СПГ на інструмент геополітики?

Чому Європа навряд чи повернеться до великих поставок з Росії?

Як російський газ знову став "гарною ідеєю" в Європі

Енергетична безпека Європи залишається крихкою, хоча скраплений газ (СПГ) із США допоміг заповнити дефіцит російських поставок. Але президент Дональд Трамп перевернув відносини з Європою і використовує енергетику як козир у торговельних переговорах, і там побоюються, що залежність від Америки стане іншим вразливим місцем.

На цьому тлі керівництво найбільших компаній ЄС обережно називає повернення до імпорту російського газу "хорошою ідеєю".

"Якщо в Україні настане розумний мир, ми зможемо повернутися до потоків у 60 млрд кубометрів, а може, і 70, на рік, включно з СПГ", - заявив в інтерв'ю Reuters виконавчий віце-президент французької Engie Дідьє Олло.

На думку глави французької Total Energies (є найбільшим експортером американського ЗПГ, а також продає ЗПГ з Росії) Патріка Пуяна, Європа не повернеться до довоєнних обсягів 150 млрд кубів, але на 70 млрд на рік він би зробив ставку.

В одному з найбільших німецьких кластерів Leuna Chemical Park вважають, що російський газ має повернутися якомога швидше. "Це заборонена тема", - каже керуючий директор оператора InfraLeuna сказав Крістоф Гюнтер про потенційне відновлення "Північних потоків" і зазначив, що лише трубопровідний газ поверне робочі місця і промислове зростання. Інші співрозмовники Reuters у Німеччині теж сподіваються на російські поставки після встановлення миру в Україні.

Як Трамп використовує газовий важіль для тиску на Європу

Минулого року американський газ закрив 16,7% імпорту в ЄС, російський - 18,8%. Цього року частка Росії впаде нижче 10% після того, як Україна зупинила транзит. Решта потоків - це переважно СПГ.

Минулого тижня єврокомісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович заявив, що країни блоку готуються закуповувати більше американського скрапленого газу. Цього особливо хоче Дональд Трамп, наполягаючи на скороченні негативного сальдо в торгівлі з Європою.

Після введення 20%-х мит президент заявив, що вона повинна витрачати на 350 млрд доларів більше на закупівлю американських енергоресурсів. Потім оголосив про 90-денну паузу щодо більшості тарифів, і ЄС розцінив це як сигнал до торгів. Politico з посиланням на європейських чиновників зазначає, що блок планує відновити переговори про збільшення закупівель СПГ.

Євросоюз кілька місяців намагався залучити адміністрацію Трампа до вирішення питання. Але, за словами дипломатів, тоді їхня робота наштовхувалася на апатію Вашингтона. Однак ситуація змінилася і зараз "є можливість домогтися прогресу", додав один зі співрозмовників.

Хоча, зрештою ЄС не багато що може зробити. СПГ купують компанії, а не уряди, і деякі країни заявили, що їхні компанії вже закуповують максимум американського газу.

За словами наукового співробітника Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Тетяни Митрової, тарифна війна посилила занепокоєння Європи вже з приводу залежності від газу зі США.

"Дедалі важче розглядати американський СПГ як нейтральний товар: у певний момент він може стати інструментом геополітики", - цитує її Reuters.

Чи зможе Європа зробити розворот у бік Росії

Цього тижня в Росії оголосили нову газову стратегію, яка передбачає щорічне зростання видобутку. За 25 років обсяги видобутку досягнуть 1 трлн кубометрів значною мірою у зв'язку з п'ятикратним зростанням виробництва СПГ.

До 2030 року Москва має намір запустити ще чотири заводи на додачу до тих, які працюють на Ямалі та Сахаліні. Але наразі реалізації проєктів заважають західні санкції. І адміністрація США не повідомила, чи готова зняти будь-які обмеження в рамках переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні, пише Bloomberg.

Хоча навіть встановлення миру навряд чи посприяє відновленню великого імпорту з російського напрямку. Євросоюз поставив за мету повністю припинити його до 2027 року, двічі відкладав публікацію планів, однак, за даними Reuters, зробить це 6 травня. Детальна стратегія Брюсселя міститиме поетапну відмову від російських нафти та газу.

Цей крок підкреслює боротьбу ЄС за позбавлення Кремля доходів, які можуть бути витрачені на війну в Україні. Оприлюднення плану відкладалося через побоювання, що Угорщина і Словаччина можуть заблокувати подальше продовження європейських санкцій. Імовірно, вихід знайдено за рахунок введення тарифів на російський енергетичний експорт, але деталі не розкриваються.

Ще один фактор - розрив довгострокових контрактів. Як зазначає Financial Times, Брюссель розглядає юридичні можливості зробити це без виплати Росії великих штрафів. За словами трьох чиновників, Єврокомісія вивчає контракти на предмет можливості оголосити форс-мажор, щоб імпортери безпечно вийшли зі своїх зобов'язань.

Незважаючи на тиск, країни ЄС побоюються змушувати компанії скорочувати контракти на поставку СПГ з Росії. Оскільки це може призвести до зростання цін через високі витрати і геополітичні потрясіння. Складність полягає і в тому, що контракти є секретними, а використання війни в Україні для оголошення форс-мажору може виявитися недостатнім з юридичної точки зору, пише FT.

При підготовці тексту використовувалися публікації Reuters, Politico, Bloomberg і Financial Times.