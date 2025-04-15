РФ хоче в 5 разів збільшити експорт скрапленого газу: нова енергостратегія

Нова довгострокова енергетична стратегія РФ передбачає, що виробництво та експорт сирої нафти майже не змінюватимуться протягом наступних 25 років. Натомість Москва планує наростити експорт скрапленого газу у понад 5 разів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Плани РФ щодо нафти

Зазначається, що цільовий сценарій керівництва РФ передбачає виробництво 540 мільйонів тонн сирої нафти наприкінці цього десятиліття, а також до середини століття.

Західні оглядачі, які проаналізували документ про нову енергетичну стратегію, представлений російським урядом у понеділок, уточнили, шо це еквівалентно приблизно 10,84 мільйона барелів на день і лише трохи перевищує обсяги 2023 року, базового рівня.

Також очікується, що поставки російської нафти за кордон залишаться стабільними.

Такий прогноз відображає очікування посилення конкуренції з боку інших великих виробників викопного палива та зменшення глобального попиту після 2035 року, звертає увагу Bloomberg.

Крім того, стратегія відзначає поступове виснаження запасів високоякісних вуглеводнів у Росії та зростання частки більш дорогих ресурсів, які важче видобувати.

Стагнація експорту може підірвати ринковий вплив

На частку РФ, яка видобуває приблизно 10% світового видобутку сирої нафти, припадає значний ринковий вплив. Москва є головним постачальником до Індії та Китаю та основним членом ОПЕК+.

Західні оглядачі зауважують, що стагнація експорту може підірвати цей вплив, разом з тим будь-яке довгострокове уповільнення також позбавить російський бюджет важливих доходів, що безпосередньо плине на здатність Кремля виконувати зобов'язання щодо витрат.

Газова стратегія Росії

На відміну від нафти, газова стратегія Росії передбачає значне зростання річного видобутку. Москва планує видобути 853 мільярди кубометрів до кінця десятиліття, що більш ніж на третину більше, ніж у 2023 році.

Також очікується, що у 2050 році видобуток з боку Росії перевищить 1 трильйон кубометрів. Це значною мірою пояснюється збільшенням обсягів скрапленого природного газу (СПГ), йдеться в публікації Bloomberg.

Газові підрахунки

Так, у планах РФ щодо газу вказується, що видобуток (базовий рівень 2023 року) 637 млрд куб. м прогнозується у 2030 році наростити до 853 млрд куб. м, а в 2050-му збільшити до 1,107 трлн куб. м.

Що стосується експорту СПГ, то з 45 млрд кубометрів (базовий рівень 2023 року) Москва хоче збільшити до 142 млрд кубометрів у 2023 році, та до 241 млрд кубометрів - у 2050-му, тобто наростити більш ніж у 5 разів.

Росія хоче збільшити виробництво СПГ, запустивши ще чотири заводи в цьому десятилітті, на додаток до тих, що вже працюють на острові Сахаліні та півострові Ямал.

Крім того, російська сторона планує розширити проект Arctic LNG 2 (завод з виробництва скрапленого природного газу, що споруджується на Гиданському півострові, розробляється підсанкційною російською компанією "Новатек"), прагнучи на 2030 рік мати загальну потужність у 105 мільйонів тонн на рік за всіма проектами разом.

Вплив західних санкцій на газові амбіції РФ

Наразі на заваді усім таким амбіціям Росії стоять санкції з боку Заходу. Усі чотири майбутні проекти внесені до чорного списку США, тоді як Arctic LNG 2 припинив роботу, оскільки обмеження не дозволяють йому продавати та доставляти вантажі.

Цільовий сценарій РФ щодо газу також передбачає майже подвійне зростання експорту газу по трубах до 197 мільярдів кубометрів до 2036 року. Втім, навіть якщо це вдасться, потоки все одно не перевищать рекорд, встановлений у 2018 році, до повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше РФ була найбільшим постачальником газопроводу у світі, але країна-агресор втратила майже всіх покупців у Європі після початку широкомасштабної війни.

Наразі доступний лише один маршрут трубопроводу до Європейського Союзу, а переговори про другий канал "Сила Сибіру" до Китаю зайшли в глухий кут, тому російський монополіст "Газпром" зараз не має засобів побити свій "довоєнний" рекорд.