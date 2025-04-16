Назад к Москве? Как Трамп внезапно заставил Европу задуматься о российском газе

Несмотря на более чем три года после вторжения России в Украину, крупные компании в Европе снова заговорили о возвращении к российскому газу. Еще год назад это казалось немыслимым, но теперь они боятся чрезмерной зависимости от американского СПГ.

РБК-Украина объясняет, почему российский газ в Европе снова называют "хорошей идеей" и есть ли шансы на увеличение импорта.

Главное:

Почему в Германии и Франции снова хотят российский газ?

Как Трамп превратил американский СПГ в инструмент геополитики?

Почему Европа вряд ли вернется к крупным поставкам из России?

Как российский газ снова стал "хорошей идеей" в Европе

Энергетическая безопасность Европы остается хрупкой, хотя сжиженный газ (СПГ) из США помог восполнить дефицит российских поставок. Но президент Дональд Трамп перевернул отношения с Европой и использует энергетику как козырь в торговых переговорах, и там опасаются, что зависимость от Америки станет другим уязвимым местом.

На этом фоне руководство крупнейших компаний ЕС осторожно называет возвращение к импорту российского газа "хорошей идеей".

"Если в Украине наступит разумный мир, мы сможем вернуться к потокам в 60 млрд кубометров, а может, и 70, в год, включая СПГ", - заявил в интервью Reuters исполнительный вице-президент французской Engie Дидье Олло.

По мнению главы французской Total Energies (является крупнейшим экспортером американского СПГ, а также продает СПГ из России) Патрика Пуяна, Европа не вернется к довоенным объемам 150 млрд кубов, но на 70 млрд в год он бы сделал ставку.

В одном из крупнейших немецких кластеров Leuna Chemical Park считают, что российский газ должен вернуться как можно скорее. "Это запретная тема", - говорит управляющий директор оператора InfraLeuna сказал Кристоф Гюнтер о потенциальном восстановлении "Северных потоков" и отметил, что только трубопроводный газ вернет рабочие места и промышленный рост. Другие собеседники Reuters в Германии тоже надеются на российские поставки после установления мира в Украине.

Как Трамп использует газовый рычаг для давления на Европу

В прошлом году американский газ закрыл 16,7% импорта в ЕС, российский - 18,8%. В этом году доля России упадет ниже 10% после того, как Украина остановила транзит. Оставшиеся потоки - это в основном СПГ.

На прошлой неделе еврокомиссар ЕС по торговле Марош Шефчович заявил, что страны блока готовятся закупать больше американского сжиженного газа. Этого особенно хочет Дональд Трамп, настаивая на сокращении отрицательного сальдо в торговле с Европой.

После введения 20%-х пошлин президент заявил, что она должна тратить на 350 млрд долларов больше на закупку американских энергоресурсов. Затем объявил о 90-дневной паузе в отношении большинства тарифов, и ЕС расценил это как сигнал к торгам. Politico со ссылкой на европейских чиновников отмечает, что блок планирует возобновить переговоры об увеличении закупок СПГ.

Евросоюз несколько месяцев пытался привлечь администрацию Трампа к решению вопроса. Но, по словам дипломатов, тогда их работа наталкивалась на апатию Вашингтона. Однако ситуация изменилась и сейчас "есть возможность добиться прогресса", добавил один из собеседников.

Хотя в конечном счете ЕС не многое может сделать. СПГ покупают компании, а не правительства, и некоторые страны заявили, что их компании уже закупают максимум американского газа.

По словам научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяны Митровой, тарифная война усилила обеспокоенность Европы уже по поводу зависимости от газа из США.

"Все труднее рассматривать американский СПГ как нейтральный товар: в определенный момент он может стать инструментом геополитики", - цитирует ее Reuters.

Сможет ли Европа сделать разворот в сторону России

На этой неделе в России объявили новую газовую стратегию, которая предусматривает ежегодный рост добычи. За 25 лет объемы добычи достигнут 1 трлн кубометров в значительной степени в связи с пятикратным ростом производства СПГ.

До 2030 года Москва намерена запустить еще четыре завода в дополнение к тем, которые работают на Ямале и Сахалине. Но в настоящее время реализации проектов мешают западные санкции. И администрация США не сообщила, готова ли снять какие-либо ограничения в рамках переговоров, направленных на прекращение войны в Украине, пишет Bloomberg.

Хотя даже установление мира вряд ли поспособствует возобновлению большого импорта с российского направления. Евросоюз поставил цель полностью прекратить его к 2027 году, дважды откладывал публикацию планов, однако, по данным Reuters, сделает это 6 мая. Детальная стратегия Брюсселя будет содержать поэтапный отказ от российских нефти и газа.

Этот шаг подчеркивает борьбу ЕС за лишение Кремля доходов, которые могут быть потрачены на войну в Украине. Обнародование плана откладывалось из-за опасений, что Венгрия и Словакия могут заблокировать дальнейшее продление европейских санкций. Вероятно, выход найден за счет введения тарифов на российский энергетический экспорт, но детали не раскрываются.

Еще один фактор - разрыв долгосрочных контрактов. Как отмечает Financial Times, Брюссель рассматривает юридические возможности сделать это без выплаты России крупных штрафов. По словам трех чиновников, Еврокомиссия изучает контракты на предмет возможности объявить форс-мажор, чтобы импортеры безопасно вышли из своих обязательств.

Несмотря на давление, страны ЕС опасаются заставлять компании сокращать контракты на поставку СПГ из России. Так как это может привести к росту цен из-за высоких издержек и геополитических потрясений. Сложность заключается и в том, что контракты являются секретными, а использование войны в Украине для объявления форс-мажора может оказаться недостаточным с юридической точки зрения, пишет FT.

При подготовке текста использовались публикации Reuters, Politico, Bloomberg и Financial Times.