Найзапекліші бої тривають під Покровськом: Генштаб оновив дані про фронт

За минулу добу на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень. Російські війська завдали 59 авіаційних ударів по позиціях українських підрозділів і населених пунктах, застосувавши 111 керованих авіабомб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Крім того, здійснено 6009 обстрілів, зокрема 105 - із РСЗВ, та зафіксовано використання 4615 дронів-камікадзе.
Під ударами опинилися, зокрема, Великомихайлівка та Тихе Дніпропетровської області; Новомиколаївка, Новоданилівка, Юльївка і Запоріжжя Запорізької області; Козацьке на Херсонщині.
У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили шість районів зосередження особового складу і техніки, засіб ППО та три артилерійські системи противника.
Північно-Слобожанський і Курський напрямки - дві атаки, 10 авіаударів (20 КАБ), 293 обстріли, з них 10 - з РСЗВ.
Південно-Слобожанський напрямок - відбито чотири атаки в районі Вовчанська.
Куп’янський напрямок - вісім атак поблизу Радьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.
Лиманський напрямок - 19 атак у районах Карпівки, Колодязів, Греківки, Торського, а також у напрямку Шандриголового та Дронівки.
Сіверський напрямок - п’ять атак поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам’янського.
Краматорський напрямок - шість боєзіткнень у районах Новомаркового, Часового Яру та в напрямку Білої Гори.
Торецький напрямок - вісім атак біля Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового, Катеринівки, а також у напрямку Русиного Яру та Плещіївки.
Покровський напрямок - 42 штурмові та наступальні дії в районах Полтавки, Володимирівки, Затишка, Кучерового Яру, Никанорівки, Червоного Лиману, Миролюбівки, Сухецького, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Горіхового, Дачного та Федорівки.
Новопавлівський напрямок - 33 атаки поблизу Зеленого Гаю, Вільного Поля, Темирівки, Філії, Маліївки, Мирного, Олександрограда, Воскресенки, Шевченка та Ольгівського.
Гуляйпільський напрямок - дві атаки в районі Малинівки.
Оріхівський напрямок - чотири наступальні дії поблизу Кам’янського та в напрямку Малої Токмачки.
Придніпровський напрямок - чотири спроби наступу на позиції українських військ.
Волинський і Поліський напрямки - ознак формування ударних угруповань ворога не виявлено.
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників становлять 1000 осіб.
Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 191 БпЛА та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів.