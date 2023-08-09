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Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі

Фото: президент Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. Воно відрізнялось від інших спеціальним форматом, в якому приймало участь найвужче коло посадовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.

"Сьогоднішня Ставка - у спеціальному форматі. Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми - нашого наступу", - розповів він.

За словами Зеленського, був проведений глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога.

У Ставці взяли участь - головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський і Олександр Тарнавський та начальник ГУР Кирило Буданов.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський із постійною періодичністю проводить Ставки. На цих засіданнях обговорюються нагальні питання, наприклад, з недавніх - питання навколо ситуації із "зерновим коридором". Щодо ситуації на фронті, то цієї теми на Ставці торкалися 12 червня. Тоді обговорювались успіхи ЗСУ на фронті.

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Володимир ЗеленськийВалерій ЗалужнийКИрило Буданов