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Самый узкий круг людей. Зеленский провел Ставку в специальном формате

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. Оно отличалось от других специальным форматом, в котором принимал участие самый узкий круг должностных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

"Сегодняшняя Ставка - в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме - нашего наступления", - рассказал он.

По словам Зеленского, был проведен глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага.

В Ставке приняли участие - главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский и начальник ГУР Кирилл Буданов.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский с постоянной периодичностью проводит Ставки. На этих заседаниях обсуждаются насущные вопросы, например из недавних - вопросы вокруг ситуации с "зерновым коридором". Что касается ситуации на фронте, то эту тему на Ставке затрагивали 12 июня. Тогда обсуждались успехи ВСУ на фронте.

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Владимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйКирилл Буданов