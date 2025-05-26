З найвищим рівнем складності: Україна виграла четверте "золото" на Євро зі стрибків у воду

Як пройшли змагання

Байло та Болюх показали впевнений виступ. Після перших двох стрибків із коефіцієнтом складності 2,0 українці лідирували, набравши 98,40 бала. Але на третьому стрибку (3,0) втратили першість, поступившись німцям.

Ключовими стали два останні стрибки з найвищим рівнем складності (3,2), за які український дует отримав по 73.92 бала. Завдяки блискучому фінальному стрибку Байло та Болюх повернули собі перше місце, завершивши змагання з загальною сумою 308,34 бала – на 9,60 бала більше, ніж у дуету з Італії.

Євро-2025, синхронні стрибки з 10 м вишки, мікст

Україна (Кірілл Болюх / Ксенія Байло) – 308,34 бала Італія (Ріккардо Джованніні / Сара Ді Марія) – 298,74 Німеччина (Луїс Санчес / Пауліна Пфейф) – 297,00

Особливо варто відзначити черговий успіх Байло – досвідченої спортсменки у цій дисципліні. На ЧЄ в 2021 році в парі з Олексієм Середою вона принесла збірній Україні "золото". У 2023-му разом із Кіріллом Болюхом повторила цей успіх. Минулого року Байло виступала з дебютантом дорослого чемпіонату Європи Марком Барсуковим і стала бронзовою призеркою в синхронних стрибках змішаних пар з вишки.