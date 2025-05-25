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Вперше за 26 років. Україна здобула "золото" у синхронних стрибках на чемпіонаті Європи

Україна, Неділя 25 травня 2025 19:52
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Вперше за 26 років. Україна здобула "золото" у синхронних стрибках на чемпіонаті Європи Фото: представнці України у стрибках в воду Ксенія Бочек та Діана Карнафель (Ukrainian Diving)
Автор: Каріна Левицька

Українські спортсмени здобули дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить в Анталії. Завдяки цьому успіху українська збірна наразі очолює медальний залік турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

"Дві золоті нагороди здобули українські стрибуни у воду за підсумками четвертого змагального дня на чемпіонаті Європи, який триває в турецькій Анталії!", - наголосили в НОК.

За даними комітету, український дует Ксенії Бочек та Діани Карнафель набрав 276.84 бала та випередив найближчих переслідувачок з Німеччини на 10.89 балів.

Для Бочек та Карнафель це не лише дебютні нагороди континентальної першості, але й дебютний виступ на дорослому Євро.

Вперше за 26 років. Україна здобула &quot;золото&quot; у синхронних стрибках на чемпіонаті Європи

Зауважимо, що це перше "золото" України в цій дисципліні за 26 років - попередній титул наші спортсменки виборювали ще у 1999-му, коли на подіум підіймалися Олена Жупіна та Анна Сорокіна.

"Олексій Середа - триразовий чемпіон Європи у стрибках з 10-метрової вишки", - зузначили в НОК.

За їх даними, набравши 468.65 балів у фіналі одиночних стрибків з 10-метрової вишки, Середа випередив найближчого конкурента німця Олі Рослера на 29.20 балів і гарантував собі перемогу.

Нагадаємо, що українець піднімався на подіум у цій дисципліні у 2019 (коли став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду) та 2022 роках. Для 19-річного Олексія це 10 нагорода на континентальних першостях.

Наразі в доробку української збірної три золоті нагороди, що дозволяє посідати проміжне перше загальнокомандне місце.

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду триватиме до 28 травня.

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