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Самый выгодный контракт в истории: стали известны невероятные детали сделки Роналду с "Аль-Насром"

Эр-Рияд, Суббота 28 июня 2025 12:50
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Самый выгодный контракт в истории: стали известны невероятные детали сделки Роналду с "Аль-Насром" Фото: Криштиану Роналду в "Аль-Насри" - до 2027 года (x.com/alnassrfc_en)
Автор: Андрей Костенко

Криштиану Роналду продлил контракт с аравийским "Аль-Насром", и новое соглашение стало одним из самых роскошных в истории не только футбола, но и спорта вообще. Чтобы удержать 40-летнего португальца в клубе, руководство предложило ему астрономические финансовые условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Детали контракта Роналду

Новый контракт рассчитан на два года - до лета 2027-го. По данным СМИ, ежегодная зарплата португальца составит 178 миллионов фунтов стерлингов (более 210 млн евро), то есть почти 572 тысячи евро в день. Всего за два последующих года в Саудовской Аравии Роналду может заработать более 492 миллионов фунтов.

Кроме этого, в контракте предусмотрены:

  • Подписной бонус - 24,5 млн фунтов, который возрастет до 38 млн в следующем сезоне;
  • Бонусы за чемпионский титул в аравийской Про-лиге (8 млн фунтов) и "Золотую бутсу" лучшего бомбардира чемпионата (4 млн фунтов);
  • Частный самолет в распоряжении игрока, расходы на который (4 миллиона фунтов) покрывает клуб;
  • Персонал из 16 человек: охранники, водители, повара, садовники, домохозяйки (1,4 млн фунтов в год);
  • 15% акций клуба, стоимость которых оценивается в около 33-40 млн фунтов.

Также Роналду станет лицом глобальной стратегии продвижения бренда "Аль-Насра" и будет иметь статус "посла мечты" Саудовской Аравии.

Самый выгодный контракт в истории: стали известны невероятные детали сделки Роналду с &quot;Аль-Насром&quot;

Главная цель бомбардира

По итогам сезона-2024/25 Роналду стал лучшим бомбардиром Про-лиги, забив 25 мячей в 30 матчах. Теперь он намерен достичь исторической отметки - 1000 голов за карьеру, и сделать это именно в составе "Аль-Насра".

Сейчас на счету португальца - 938 голов (800 за клубы и 138 - за сборную). Поэтому до цели осталось еще 62 точных удара.

Ранее рассказали, какие рекорды Месси и Роналду превзошел Эрлинг Холанд.

Также мы писали о зарплатах футболистов в МЛС, сколько зарабатывает Месси и украинцы.

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