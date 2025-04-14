Важливий союзник США звинуватив Трампа в порушенні світового економічного порядку

Японський прем'єр висловив найсуворіше на сьогоднішній день попередження про шкоду, яку рішення президента Дональда Трампа можуть завдати світовій економіці.

"Я повністю усвідомлюю, що те, що сталося на даний момент, може порушити світовий економічний порядок", - сказав він.

Однак він наголосив, що Японія буде шукати спільні точки дотику зі Сполученими Штатами в питаннях співпраці двох країн з різних питань - від торгівлі до національної безпеки.

"Під час переговорів зі Сполученими Штатами нам необхідно розуміти, що стоїть за аргументами Трампа, як з точки зору логіки, так і емоційних елементів його поглядів", - заявив Ісіба парламенту.

Ісіба також заявив, що уряд не розглядає можливість запуску додаткового бюджету наразі, але готовий діяти своєчасно, щоб пом'якшити економічний удар від американських мит.

Переговори

Ці зауваження пролунали напередодні початку двосторонніх торговельних переговорів 17 квітня, які, як очікується, охоплюватимуть широке коло тем - від тарифів і нетарифних бар'єрів до валютних курсів.

Міністр економіки Резей Акадзава, головний парламентер Японії з торговельних перемовин зі США, заявив, що будь-які обговорення валютних курсів проводитимуться між міністром фінансів Японії Кацунобу Като і міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

"Обидві країни поділяють думку, що надмірна волатильність ринку матиме несприятливий вплив на економіку", - заявив Като на тому самому засіданні парламенту.

Тарифи Трампа

Заяви Трампа щодо тарифів минулого тижня спровокували найрізкіші коливання на Волл-стріт з часів пандемії COVID 2020 року. Базовий індекс Standard & Poor's 500 знизився більш ніж на 10% з моменту вступу Трампа на посаду 20 січня.

Трамп скасував підвищені мита проти більшості країн, проте підняв тарифи на Китай до 145%.

Білий дім оголосив про винятки з високих взаємних мит, що породило деяку надію на те, що технологічна галузь зможе уникнути залучення до конфлікту, що загострюється між США і Китаєм.

Однак Трамп 13 квітня заявив, що оголосить розмір тарифу на імпортовані напівпровідники протягом наступного тижня. Це означає, що виключення смартфонів і комп'ютерів з мит у відповідь на Китай, найімовірніше, буде короткочасним.