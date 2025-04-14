Важнейший союзник США обвинил Трампа в нарушении мирового экономического порядка

Японский премьер высказал самое строгое на сегодняшний день предупреждение об ущербе, который решения президента Дональда Трампа могут нанести мировой экономике.

"Я полностью осознаю, что произошедшее на данный момент может нарушить мировой экономический порядок", - сказал он.

Однако он подчеркнул, что Япония будет искать общие точки соприкосновения с Соединенными Штатами в вопросах сотрудничества двух стран по различным вопросам - от торговли до национальной безопасности.

"В ходе переговоров с Соединенными Штатами нам необходимо понимать, что стоит за аргументами Трампа, как с точки зрения логики, так и эмоциональных элементов его взглядов", - заявил Исиба парламенту.

Исиба также заявил, что правительство не рассматривает возможность запуска дополнительного бюджета в настоящее время, но готово действовать своевременно, чтобы смягчить экономический удар от американских пошлин.

Переговоры

Эти замечания прозвучали накануне начала двусторонних торговых переговоров 17 апреля, которые, как ожидается, будут охватывать широкий круг тем - от тарифов и нетарифных барьеров до валютных курсов.

Министр экономики Ресэй Акадзава, главный переговорщик Японии по торговым переговорам с США, заявил, что любые обсуждения валютных курсов будут проводиться между министром финансов Японии Кацунобу Като и министром финансов США Скоттом Бессентом.

"Обе страны разделяют мнение, что чрезмерная волатильность рынка окажет неблагоприятное воздействие на экономику", - заявил Като на том же заседании парламента.

Тарифы Трампа

Заявления Трампа по поводу тарифов на прошлой неделе спровоцировали самые резкие колебания на Уолл-стрит со времен пандемии COVID 2020 года. Базовый индекс Standard & Poor's 500 снизился более чем на 10% с момента вступления Трампа в должность 20 января.

Трамп отменил повышенные пошлины против большинства стран, однако поднял тарифы на Китай до 145%.

Белый дом объявил об исключениях из высоких взаимных пошлин, что породило некоторую надежду на то, что технологическая отрасль сможет избежать вовлечения в обостряющийся конфликт между США и Китаем.

Однако Трамп 13 апреля заявил, что объявит размер тарифа на импортируемые полупроводники в течение следующей недели. Это означает, что исключение смартфонов и компьютеров из ответных пошлин на Китай, скорее всего, будет кратковременным.