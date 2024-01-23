"Найтупіший гол в історії". Російський хокеїст епічно зганьбився у матчі НХЛ (відео)

Російський хокеїст Євген Малкін, який виступає за "Піттсбург Пінгвінс" у Національній хокейній лізі, зганьбився у матчі свого клубу проти "Аризони Койотс", закинувши шайбу у власні ворота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео з YouTube-каналу SPORTSNET.

Так, наприкінці матчу, який по факту закінчився програшем “Пінгвінів" з рахунком 2:4, росіянин Малкін та його одноклубник Кріс Летанг, граючи на відкладеному штрафі з порожніми воротами, які залишив голкіпер Трістан Джаррі, не порозумілися й організували автогол.

Летанг віддав пас на 37-річного росіянина. Але той неоковирно махнув ключкою, не зміг опанувати шайбу, підправивши її у власні ворота.

В коментарях до відео цей фейл росіянина вже охрестили "найтупішим голом в історії НХЛ".

Додамо, що Малкін, який почав займатись хокеєм в школі магнітогорського "Металурга", носить титул "Заслужений майстер спорту Росії".

Євген Малкін (фото: instagram.com/e.malkin71geno)

В одному з інтерв’ю кількарічної давнини Євген висловився на підтримку президента РФ Володимира Путіна, вихваляючи внутрішню і зовнішню політику, що проводиться Кремлем.

"Ми маємо захищати свій дім. Ми маємо оборонятися, якщо виникне якась загроза. Ніколи не подобалося, коли кажуть, що треба дружити із Заходом, дружити з Америкою, взагалі з усіма. Та не буває ніяких друзів!" - сказав Малкін, який у 2006 році втік з РФ.

Євген Малкін (фото: instagram.com/e.malkin71geno)

Разом з тим, з 24 лютого 2022 року він не дає інтерв'ю і не коментує війну в Україні. Тренер "Піттсбург Пінгвінс" пояснив одного разу це тим, що "його сім'я живе в Росії, країні, яка розпочала війну".

Євген Малкін (фото: instagram.com/e.malkin71geno)