"Самый тупой гол в истории". Российский хоккеист эпически опозорился в матче НХЛ (видео)

Российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий за "Питтсбург Пингвинс" в Национальной хоккейной лиге, опозорился в матче своего клуба против "Аризоны Койотс", забросив шайбу в свои ворота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео из YouTube-канала SPORTSNET.

Так, в конце матча, который по факту закончился проигрышем "Пингвинов" со счетом 2:4, россиянин Малкин и его одноклубник Крис Летанг, играя на отложенном штрафе с пустыми воротами, которые покинул голкипер Тристан Джарри, не поладили и организовали автогол.

Летанг отдал пас на 37-летнего россиянина. Но тот неуклюже махнул клюшкой, не смог овладеть шайбой, отправив ее в свои ворота.

В комментариях к видео этот фейл россиянина уже окрестили "самым тупым голом в истории НХЛ".

Добавим, что Малкин, начавший заниматься хоккеем в школе магнитогорского "Металлурга", носит титул "Заслуженный мастер спорта России".

Евгений Малкин (фото: instagram.com/e.malkin71geno)

В одном из интервью многолетней давности Евгений высказался в поддержку президента РФ Владимира Путина, восхваляя внутреннюю и внешнюю политику, проводимую Кремлем.

"Мы должны защищать свой дом. Мы должны обороняться, если возникнет какая-то угроза. Никогда не нравилось, когда говорят, что надо дружить с Западом, дружить с Америкой, вообще со всеми. Да не бывает никаких друзей!" - сказал Малкин, в 2006 году сбежавший из РФ.

Евгений Малкин (фото: instagram.com/e.malkin71geno)

Вместе с тем с 24 февраля 2022 года он не дает интервью и не комментирует войну в Украине. Тренер "Питтсбург Пингвинс" объяснил однажды это тем, что "его семья живет в России, стране, начавшей войну".

Евгений Малкин (фото: instagram.com/e.malkin71geno)