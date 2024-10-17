Найсучасніша система в арсеналі. Повітряні сили показали, як працює IRIS-T

Україна має на озброєнні сучасні комплекси ППО, зокрема IRIS-T. Українські захисники показали систему в роботі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Як зазначають військові, Nasams та IRIS-T - це перші західні зенітні ракетні системи середньої дальності, які почали захищати критичну інфраструктуру України від масованих атак ворога.
"Сьогодні в Повітряних силах чимало батарей Nasams та IRIS-T, які поступово стають на озброєння та поетапно витісняють морально та фізично застарілі ЗРК радянського виробництва", - йдеться у повідомленні.
IRIS-T - німецька система, здатна знищувати усі аеродинамічні цілі в радіусі до 40 км. Повітряні сили ЗСУ зазначають, що це найсучасніший зенітний ракетний комплекс в їх арсеналі.
"Комплекс досить потужний з високою ефективністю знищення цілей. Ми дуже вдячні закордонним партнерам за надану допомогу, за те, що ми можемо захищати свою державу у такий непростий час і використовувати такі сучасні зенітно-ракетні комплекси, які прийшли за зміну нашим застарілим комплексам", - сказав командир зенітного ракетного дивізіону.
За час повномасштабної війни українська протиповітряна оборона посилилася сучасним озброєнням. Йдеться про ЗРК Patriot, SAMP-T, IRIS-T, Nasams та інші.
Проте Україна закликає партнерів докласти більше зусиль для покращення ППО та передати додаткові системи для захисту від російських атак. Союзники пообіцяли надати ще декілька Patriot.
Також днями стало відомо, що Німеччина передала Україна батарею IRIS-T SLM разом із двома пусковими установками IRIS-T SLS.
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