Самая современная система в арсенале. Воздушные силы показали, как работает IRIS-T

Как отмечают военные, Nasams и IRIS-T - первые западные зенитные ракетные системы средней дальности, которые начали защищать критическую инфраструктуру Украины от массированных атак врага.

"Сегодня в воздушных силах немало батарей Nasams и IRIS-T, которые постепенно становятся на вооружение и поэтапно вытесняют морально и физически устаревшие ЗРК советского производства", - говорится в сообщении.

IRIS-T - немецкая система, способная уничтожать все аэродинамические цели в радиусе до 40 км. Воздушные силы ВСУ отмечают, что это самый современный зенитный ракетный комплекс в их арсенале.

"Комплекс достаточно мощный с высокой эффективностью уничтожения целей. Мы очень благодарны зарубежным партнерам за оказанную помощь, за то, что мы можем защищать свое государство в такое непростое время и использовать современные зенитно-ракетные комплексы, которые пришли за смену нашим устаревшим комплексам", – сказал командир зенитного ракетного дивизиона.