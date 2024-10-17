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Самая современная система в арсенале. Воздушные силы показали, как работает IRIS-T

Фото: Воздушные силы ВСУ показали систему IRIS-T в работе (armyinform_com_ru)
Автор: Наталья Юрченко

Украина имеет на вооружении современные комплексы ПВО, в частности IRIS-T. Украинские защитники показали систему в работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечают военные, Nasams и IRIS-T - первые западные зенитные ракетные системы средней дальности, которые начали защищать критическую инфраструктуру Украины от массированных атак врага.

"Сегодня в воздушных силах немало батарей Nasams и IRIS-T, которые постепенно становятся на вооружение и поэтапно вытесняют морально и физически устаревшие ЗРК советского производства", - говорится в сообщении.

IRIS-T - немецкая система, способная уничтожать все аэродинамические цели в радиусе до 40 км. Воздушные силы ВСУ отмечают, что это самый современный зенитный ракетный комплекс в их арсенале.

"Комплекс достаточно мощный с высокой эффективностью уничтожения целей. Мы очень благодарны зарубежным партнерам за оказанную помощь, за то, что мы можем защищать свое государство в такое непростое время и использовать современные зенитно-ракетные комплексы, которые пришли за смену нашим устаревшим комплексам", – сказал командир зенитного ракетного дивизиона.

 

 

Украинская ПВО

Во время полномасштабной войны украинская противовоздушная оборона усилилась современным вооружением. Речь идет о ЗРК Patriot, SAMP-T, IRIS-T, Nasams и других.

Однако Украина призывает партнеров приложить больше усилий по улучшению ПВО и передать дополнительные системы для защиты от российских атак. Союзники пообещали предоставить еще несколько Patriot.

Также на днях стало известно, что Германия передала Украину батарею IRIS-T SLM вместе с двумя пусковыми установками IRIS-T SLS.

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