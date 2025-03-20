Найспекотніший рік в історії: 2024-й приніс понад 150 екстремальних кліматичних катастроф

Рекордні стихійні лиха

Звіт ВМО фіксує рекордну кількість екстремальних погодних явищ, що спричинили загибель людей, руйнування будівель і втрати врожаю. Понад 800 000 осіб втратили житло, що є найвищим показником з 2008 року.

2024 року зафіксовано 151 безпрецедентне екстремальне явище, яке перевищило всі попередні показники у своїх регіонах. Теплові хвилі в Японії призвели до сотень тисяч випадків теплового удару, а температура сягала 49,9°C в Австралії, 49,7°C - в Ірані та 48,5°C - у Малі.

Руйнування через опади та шторми

Рекордні дощі в Італії спричинили масштабні повені, зсуви та відключення електроенергії. У Сенегалі зливи знищили тисячі будинків, а раптові повені в Пакистані та Бразилії спричинили значні втрати врожаю.

Шторми також досягли рекордної сили через глобальне потепління. На Філіппіни менше ніж за місяць обрушилося шість тайфунів, а ураган "Гелен" став найпотужнішим в історії Флориди (США). В'єтнам постраждав від супертайфуну "Ягі", який вплинув на 3,6 мільйона людей.

Глобальна кліматична криза

Світ вже перебуває у глибокій кліматичній кризі. За даними ВМО, всі 10 найспекотніших років за історію спостережень припали на останнє десятиліття. Попри це, рівень викидів вуглецю продовжує зростати, що загрожує ще більшими катастрофами.

Експерти розкритикували адміністрацію президента США Дональда Трампа за скорочення програм із вивчення клімату, заявивши, що заперечення наукових даних лише погіршує ситуацію.

"Світові лідери повинні діяти, використовуючи переваги чистої енергії та запроваджуючи нові національні кліматичні стратегії", - наголосив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Заклики до дій

Науковці попереджають, що подальше підвищення температури лише погіршить ситуацію. Доктор Люк Парсонс із Nature Conservancy зазначив, що "2024 рік став найгарячішим в історії, але наступне десятиліття може бути ще спекотнішим".

Експерти закликають до термінових змін, наголошуючи, що кожен вкладений у кліматичну стійкість долар економить 13 доларів на ліквідації наслідків катастроф. ВМО також закликає уряди країн посилити системи раннього попередження, адже наразі лише половина держав має достатньо ефективні механізми реагування на стихійні лиха.