Самый жаркий год в истории: 2024-й принес более 150 экстремальных климатических катастроф

Рекордные стихийные бедствия

Отчет ВМО фиксирует рекордное количество экстремальных погодных явлений, повлекших гибель людей, разрушение зданий и потери урожая. Более 800 000 человек потеряли жилье, что является самым высоким показателем с 2008 года.

В 2024 году зафиксировано 151 беспрецедентное экстремальное явление, которое превысило все предыдущие показатели в своих регионах. Тепловые волны в Японии привели к сотням тысяч случаев теплового удара, а температура достигала 49,9°C в Австралии, 49,7°C - в Иране и 48,5°C - в Мали.

Разрушения из-за осадков и штормов

Рекордные дожди в Италии вызвали масштабные наводнения, оползни и отключения электроэнергии. В Сенегале ливни уничтожили тысячи домов, а внезапные наводнения в Пакистане и Бразилии вызвали значительные потери урожая.

Штормы также достигли рекордной силы из-за глобального потепления. На Филиппины меньше чем за месяц обрушилось шесть тайфунов, а ураган "Хелен" стал самым мощным в истории Флориды (США). Вьетнам пострадал от супертайфуна "Яги", который повлиял на 3,6 миллиона человек.

Глобальный климатический кризис

Мир уже находится в глубоком климатическом кризисе. По данным ВМО, все 10 самых жарких лет за историю наблюдений пришлись на последнее десятилетие. Несмотря на это, уровень выбросов углерода продолжает расти, что грозит еще большими катастрофами.

Эксперты раскритиковали администрацию президента США Дональда Трампа за сокращение программ по изучению климата, заявив, что отрицание научных данных лишь усугубляет ситуацию.

"Мировые лидеры должны действовать, используя преимущества чистой энергии и вводя новые национальные климатические стратегии", - подчеркнул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Призывы к действиям

Ученые предупреждают, что дальнейшее повышение температуры только ухудшит ситуацию. Доктор Люк Парсонс из Nature Conservancy отметил, что "2024 год стал самым горячим в истории, но следующее десятилетие может быть еще жарче".

Эксперты призывают к срочным изменениям, подчеркивая, что каждый вложенный в климатическую устойчивость доллар экономит 13 долларов на ликвидации последствий катастроф. ВМО также призывает правительства стран усилить системы раннего предупреждения, ведь сейчас только половина государств имеет достаточно эффективные механизмы реагирования на стихийные бедствия.