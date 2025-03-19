Світ пережив найспекотніше десятиліття за всю історію: чому це небезпечно

Згідно з новим звітом Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), останні десять років стали найспекотнішими за всю історію спостережень. Вчені закликають до негайних дій, проте зазначають, що світові лідери не демонструють достатньої рішучості.

2024 рік побив температурний рекорд

Минулого року температура на планеті досягла найвищого рівня за 175 років спостережень, перевищивши рекорд 2023 року. Крім того, 2024-й став першим роком, коли глобальні температури перевищили 1,5 градуса Цельсія відносно доіндустріального рівня (1850-1900 рр.). Вчені застерігають, що це не означає остаточного переходу критичних меж Паризької угоди, але ми до них наближаємося.

Головною причиною потепління є рекордні рівні парникових газів - вуглекислого газу, метану та закису азоту. Крім того, цьому сприяло явище Ель-Ніньйо, що підвищує температуру вод у східній частині Тихого океану.

Зростання температури океанів і рівня моря

Від 90% надлишкового тепла поглинається океанами, тому зростання глобальної температури неминуче призводить до нагрівання води. Останні вісім років поспіль ставали рекордними за рівнем температур океану, а темпи їхнього потепління за останні 20 років більш ніж удвічі перевищили показники 1950-2005 рр.

Крім того, рівень світового океану зростає дедалі швидше. Згідно зі звітом, з 1993 року його підвищення прискорилося вдвічі - з 2,1 мм на рік (1993-2002 рр.) до 4,7 мм на рік (2015-2024 рр.). Це призводить до затоплення прибережних регіонів, ерозії ґрунтів та засолення підземних вод.

Кліматичні катастрофи 2024 року

Минулого року найбільша за 16 років кількість людей була змушена залишити свої домівки через кліматичні катастрофи. Тропічні циклони, повені, посухи та екстремальні погодні явища призвели до масштабних переміщень населення. Наприклад, під час хаджу в Саудівській Аравії температура сягнула 50 градусів Цельсія, що створило серйозні ризики для паломників.

Також спостерігалися масові лісові пожежі та посухи, які спричинили продовольчі кризи. У восьми країнах щонайменше на мільйон більше людей стикнулися з гострою нестачею їжі порівняно з 2023 роком.

Заклики вчених до негайних дій

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголошує, що обмежити глобальне потепління до 1,5 градуса Цельсія ще можливо, але для цього потрібна рішуча дія світових лідерів.

Професорка Австралійського національного університету Сара Перкінс-Кіркпатрик заявила: "Ми більше не можемо ігнорувати тривожні сигнали. Кожен новий рекорд температури - це нагадування, що зміни клімату відбуваються через нас і без рішучих дій ситуація лише погіршуватиметься".

Водночас багато вчених висловлюють розчарування тим, що попередження про кліматичні ризики ігноруються. "Чесно кажучи, я не знаю, що ще робити. Можливо, писати про це великими літерами чи танцювати з цими фактами в TikTok?" - іронізує кліматологиня Лінден Ашкрофт.

Експерти закликають уряди та бізнес діяти негайно, інакше світ зіткнеться з ще більш серйозними наслідками кліматичних змін.