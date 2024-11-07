Найспекотніший рік в історії: 2024 може встановити новий температурний рекорд

У 2024 році глобальна температура, ймовірно, вперше перевищить 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем (1850-1900 рр.), коли спалювання викопного палива почало широко використовуватись у промислових масштабах.

Ці дані були опубліковані напередодні саміту ООН з питань клімату COP29, який відбудеться наступного тижня в Азербайджані. На цьому саміті країни обговорять можливість суттєвого збільшення фінансування для боротьби з кліматичною кризою.

Вчені наголошують, що спалювання вугілля, нафти і газу є основною причиною підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері та прискореного потепління.

За прогнозами, середня глобальна температура з січня по жовтень 2024 року була настільки високою, що цей рік майже напевно стане найспекотнішим в історії.

C3S повідомляє, що цей показник буде перевищено приблизно до 2030 року, якщо поточні тенденції збережуться.

Потепління на 1,5°C може мати серйозні наслідки: більш часті екстремальні погодні явища, підвищення рівня моря, прискорене танення льодовиків і підвищення температури океанів.