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Самый жаркий год в истории: 2024 может установить новый температурный рекорд

Фото: ученые предсказывают исторический температурный пик в 2024 году (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба по наблюдению за изменением климата программы "Коперник" (C3S) ЕС заявила, что 2024 год почти наверняка превзойдет 2023 год и станет самым теплым годом в истории наблюдений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В 2024 году глобальная температура, вероятно, впервые превысит 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем (1850-1900 гг.), когда массовое сжигание ископаемого топлива началось в промышленных масштабах. 

Эти данные были опубликованы перед саммитом ООН по климату COP29, который состоится на следующей неделе в Азербайджане. На этом саммите страны обсудят возможность значительного увеличения финансирования для борьбы с климатическим кризисом.

Ученые подчеркивают, что сжигание угля, нефти и газа - основная причина повышения концентрации углекислого газа в атмосфере и ускоренного потепления. 

По прогнозам с января по октябрь 2024 года средняя глобальная температура была настолько высокой, что текущий год практически наверняка станет самым жарким в истории.

C3S сообщает, что этот показатель будет превышен примерно к 2030 году, если текущие тенденции сохранятся.

Потепление на 1,5°C может иметь серьезные последствия: более частые экстремальные погодные явления, рост уровня моря, ускорение таяния ледников и повышение температуры океанов.

Напомним, что вероятность формирования разрушительных циклонов или тайфунов в некоторых регионах планеты может увеличиться на 30-50%.

Кроме того, загрязнение атмосферы Земли ускоряет глобальное потепление. Концентрация углекислого газа растет быстрее, чем когда-либо с момента эволюции нашего вида.

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Глобальное потепление