Забруднення атмосфери Землі сягнуло найвищого рівня в історії людства: причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Минулого року забруднення атмосфери Землі досягло найвищого рівня в історії людства. В наслідок цього прискорилося глобальне потепління. Зокрема, через швидкий ріст концентрації вуглекислого газу та високі темпи споживання викопного палива.

За останні 14 місяців глобальна температура була щонайменше на 1,5 градуса Цельсія вищою за доіндустріальний рівень. Щоб уникнути постійного перевищення цього порогу, вчені закликають скоротити викиди парникових газів на 42% нижче рівня 2019 року.

"Концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі минулого року перевищила 420 частин на мільйон - цього рівня не було з епохи пліоцену понад 3 мільйони років тому. У той час глобальна температура була на 2-3 градуси Цельсія вище, а рівень моря був на 30-60 футів вищим", - йдеться в матеріалі.

Крім того, глобальному потеплінню посприяв ріст викидів парникових газів метану та оксиду азоту. А також спалювання вугілля, нафти та газу.

Рекордно високі температури 2023 року перешкодили і екосистемі. Зокрема, завадили їм у достатній кількості поглинати вуглець. За словами дослідників, чим більше світ нагріватиметься, тим більше природні поглиначі вуглецю слабшатимуть і тим важче буде досягти світових кліматичних цілей.