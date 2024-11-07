ua en ru
Чт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Найспекотніший рік в історії: 2024 може встановити новий температурний рекорд

Європа, Четвер 07 листопада 2024 15:01
UA EN RU
Найспекотніший рік в історії: 2024 може встановити новий температурний рекорд Фото: вчені передбачають історичний температурний пік у 2024 році (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба спостереження за зміною клімату програми "Коперник" (C3S) ЄС заявила, що 2024 напевно перевершить 2023 і стане найтеплішим роком в історії спостережень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У 2024 році глобальна температура, ймовірно, вперше перевищить 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем (1850-1900 рр.), коли спалювання викопного палива почало широко використовуватись у промислових масштабах.

Ці дані були опубліковані напередодні саміту ООН з питань клімату COP29, який відбудеться наступного тижня в Азербайджані. На цьому саміті країни обговорять можливість суттєвого збільшення фінансування для боротьби з кліматичною кризою.

Вчені наголошують, що спалювання вугілля, нафти і газу є основною причиною підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері та прискореного потепління.

За прогнозами, середня глобальна температура з січня по жовтень 2024 року була настільки високою, що цей рік майже напевно стане найспекотнішим в історії.

C3S повідомляє, що цей показник буде перевищено приблизно до 2030 року, якщо поточні тенденції збережуться.

Потепління на 1,5°C може мати серйозні наслідки: більш часті екстремальні погодні явища, підвищення рівня моря, прискорене танення льодовиків і підвищення температури океанів.

Нагадаємо,що ймовірність формування руйнівних циклонів або тайфунів у деяких регіонах нашої планети стане на 30-50%.

Крім того,забруднення атмосфери Землі прискорює глобальне потепління. Концентрація вуглекислого газу росте швидше, ніж будь-коли з моменту еволюції нашого виду

Читайте РБК-Україна в Google News
Глобальне потепління
NEWS
Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)
Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії