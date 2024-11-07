Самый жаркий год в истории: 2024 может установить новый температурный рекорд

Служба по наблюдению за изменением климата программы "Коперник" (C3S) ЕС заявила, что 2024 год почти наверняка превзойдет 2023 год и станет самым теплым годом в истории наблюдений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В 2024 году глобальная температура, вероятно, впервые превысит 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем (1850-1900 гг.), когда массовое сжигание ископаемого топлива началось в промышленных масштабах.

Эти данные были опубликованы перед саммитом ООН по климату COP29, который состоится на следующей неделе в Азербайджане. На этом саммите страны обсудят возможность значительного увеличения финансирования для борьбы с климатическим кризисом.

Ученые подчеркивают, что сжигание угля, нефти и газа - основная причина повышения концентрации углекислого газа в атмосфере и ускоренного потепления.

По прогнозам с января по октябрь 2024 года средняя глобальная температура была настолько высокой, что текущий год практически наверняка станет самым жарким в истории.

C3S сообщает, что этот показатель будет превышен примерно к 2030 году, если текущие тенденции сохранятся.

Потепление на 1,5°C может иметь серьезные последствия: более частые экстремальные погодные явления, рост уровня моря, ускорение таяния ледников и повышение температуры океанов.