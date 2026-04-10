Найскорботніший день року: ПЦУ пояснила, як насправді відзначають Страсну п'ятницю

Чому сьогодні - найскорботніший день для християн

У ПЦУ нагадали, що Велика п'ятниця - найскорботніший день для всіх християн.

Це пов'язано із тим, що саме цього дня Церква згадує:

неправедне осудження Синедріоном і Понтієм Пилатом Господа Ісуса Христа;

його страждання;

його розп'яття на хресті;

поховання його тіла в гробі;

його зішестя в пекло для довершення там перемоги над смертю і визволення душ (які з вірою чекали його пришестя).

Велика п'ятниця - найскорботніший день року (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Як відзначають Страсну п'ятницю й чого не роблять

Українцям розповіли, що Страсна п'ятниця - особливо суворий постовий день року.

Уточнюється, що віруючі сьогодні "намагаються зовсім не споживати їжі".

У храмах у Велику п'ятницю не буває літургії (бо в цей день Сам Господь приніс Себе у жертву).

Натомість служаться Царські часи.

"На них не тільки відтворюється історія євангельських подій, які звершилися в цей день, але й із зіставлення старозавітних пророцтв та новозавітних читань докладно розкривається християнський догмат про наше спасіння хресною смертю Месії", - поділились у ПЦУ.

Зазначається, що в кінці вечірні - на спогад зняття з хреста пречистого Тіла Господа - священнослужителі виносять з вівтаря Плащаницю (образ положення Ісуса Христа в гробі).

"Ця святиня кладеться на особливо приготованому столі на середині храму для поклоніння та вшанування", - пояснили у ПЦУ.

Після виносу Плащаниці у храмах читається канон "Плач Божої Матері".

"Звершуючи молитовний чин погребіння над Плащаницею, ми поділяємо глибокий сум і плач Богородиці, ми уподібнюємося до праведних Йосифа і Никодима, які до гробу кладуть Того, Хто в руці Своїй тримає весь світ", - нагадали у ПЦУ.

Варто зазначити також, що згідно з народними традиціями, під заборону в Страсну п'ятницю потрапляють не лише деякі продукти харчування, але і важка праця (в оселі та на городі), різноманітні хатні справи, а також розваги та навіть сміх.

"Нехай мовчить усяка плоть людська, нехай стоїть із страхом і трепетом, і ні про що земне в собі нехай не помишляє. Цар бо над царями і Владика над владиками приходить у жертву Себе принести й Себе дати на поживу вірним", - йдеться тим часом у піснеспівах Святої Церкви.

"Велика п'ятниця є найскорботнішим днем у році, бо люди розіп'яли і вбили свого Спасителя. Ісус Христос помирає за весь людський рід", - додали у ПЦУ.

Що відбувається у храмах ПЦУ ввечері цього дня

Згідно з інформацією ПЦУ, ввечері Страсної п'ятниці служиться утреня Великої суботи.

Після славослів'я - під час співу "Святий Боже…" - священнослужителі виносять Плащаницю з храму (на спомин про зішестя Господа нашого Ісуса Христа в пекло і перемогу Його над смертю).

"Коли її заносять до храму, то підносять до відчинених царських врат на знак того, що Спаситель нерозлучно перебуває з Богом Отцем і що Він Своїми стражданнями та смертю знову відкрив нам двері до раю", - додали у ПЦУ.

Уточнюється, що потім Плащаниця: