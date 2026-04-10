Найскорботніший день року: ПЦУ пояснила, як насправді відзначають Страсну п'ятницю

Велика або Страсна п'ятниця - особливо суворий для вірян день року. Унікальні церковні традиції підкреслюють його важливість і неповторний духовний зміст.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
У ПЦУ нагадали, що Велика п'ятниця - найскорботніший день для всіх християн.
Це пов'язано із тим, що саме цього дня Церква згадує:
Українцям розповіли, що Страсна п'ятниця - особливо суворий постовий день року.
Уточнюється, що віруючі сьогодні "намагаються зовсім не споживати їжі".
У храмах у Велику п'ятницю не буває літургії (бо в цей день Сам Господь приніс Себе у жертву).
Натомість служаться Царські часи.
"На них не тільки відтворюється історія євангельських подій, які звершилися в цей день, але й із зіставлення старозавітних пророцтв та новозавітних читань докладно розкривається християнський догмат про наше спасіння хресною смертю Месії", - поділились у ПЦУ.
Зазначається, що в кінці вечірні - на спогад зняття з хреста пречистого Тіла Господа - священнослужителі виносять з вівтаря Плащаницю (образ положення Ісуса Христа в гробі).
"Ця святиня кладеться на особливо приготованому столі на середині храму для поклоніння та вшанування", - пояснили у ПЦУ.
Після виносу Плащаниці у храмах читається канон "Плач Божої Матері".
"Звершуючи молитовний чин погребіння над Плащаницею, ми поділяємо глибокий сум і плач Богородиці, ми уподібнюємося до праведних Йосифа і Никодима, які до гробу кладуть Того, Хто в руці Своїй тримає весь світ", - нагадали у ПЦУ.
Варто зазначити також, що згідно з народними традиціями, під заборону в Страсну п'ятницю потрапляють не лише деякі продукти харчування, але і важка праця (в оселі та на городі), різноманітні хатні справи, а також розваги та навіть сміх.
"Нехай мовчить усяка плоть людська, нехай стоїть із страхом і трепетом, і ні про що земне в собі нехай не помишляє. Цар бо над царями і Владика над владиками приходить у жертву Себе принести й Себе дати на поживу вірним", - йдеться тим часом у піснеспівах Святої Церкви.
"Велика п'ятниця є найскорботнішим днем у році, бо люди розіп'яли і вбили свого Спасителя. Ісус Христос помирає за весь людський рід", - додали у ПЦУ.
Згідно з інформацією ПЦУ, ввечері Страсної п'ятниці служиться утреня Великої суботи.
Після славослів'я - під час співу "Святий Боже…" - священнослужителі виносять Плащаницю з храму (на спомин про зішестя Господа нашого Ісуса Христа в пекло і перемогу Його над смертю).
"Коли її заносять до храму, то підносять до відчинених царських врат на знак того, що Спаситель нерозлучно перебуває з Богом Отцем і що Він Своїми стражданнями та смертю знову відкрив нам двері до раю", - додали у ПЦУ.
Уточнюється, що потім Плащаниця:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи матимуть українці додатковий вихідний з нагоди Великодня цього року.
Тим часом у ПЦУ пояснили, чи може онлайн-трансляція замінити похід до храму.
Читайте також, чи правда, що сповідь обов'язкова "до Великодня" (коли та як треба каятися у гріхах).