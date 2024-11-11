Найскладніше на Курахівському напрямку: Генштаб описав ситуацію на фронті

Російські обстріли

Протягом доби противник завдав артилерійських обстрілів по населених пунктах Рясне, Басівка, Новодмитрівка, Покровка, Павлівка, Олександрія, Кам’янецька Слобода, Біловоди, Миропілля, Дмитрівка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до наших позицій в районі Кіндрашівки, атаку успішно відбито, ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку відбулося сім бойових зіткнень поблизу Греківки, Невського, Тернів та Серебрянки. До цього часу на цьому напрямку триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку ворог провів одну наступальну дію в районі населеного пункту Виїмка, до того ж завдав авіаударів шістьма керованими авіаційними бомбами в районах Закітного та Сіверська.

Ударів із задіянням бомбардувальної та штурмової авіації ворог завдав на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та Краматорськ, до того ж в районі Часового Яру наші захисники відбили одну атаку окупантів.

На Торецькому напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Торецька та Щербинівки. Всі атаки успішно відбито нашими захисниками. Противник скинув 13 КАБ на населені пункти Торецьк, Катеринівка, Петрівка та Костянтинівка, а також завдав дев’ять ударів некерованими авіаційними ракетами по населеному пункту Дружба.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Чотирнадцять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі триває бій у районі Селидового. Поблизу Миролюбівки, Променя, Григорівки та Лисівки відбито 13 атак.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки та Курахового відбито вісім штурмів, наші захисники стійко ведуть ще тринадцять боєзіткнень.

На Времівському напрямку агресор 11 разів атакував неподалік Трудового, Макарівки, Новодарівки, Рівнополя та Зеленого Поля.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

Нашими оборонцями успішно відбито одну атаку росіян на Оріхівському напрямку.