Сложнее всего на Кураховском направлении: Генштаб описал ситуацию на фронте

На фронте с начала суток, 11 ноября, произошло 125 боевых столкновений. Самая сложная ситуация в Кураховском направлении. Также враг активен на Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
В течение суток противник нанес артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Рясное, Басовка, Новодмитровка, Покровка, Павловка, Александрия, Каменецкая Слобода, Беловоды, Мирополье, Дмитровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.
На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе Кондрашовки, атака успешно отбита, ситуация контролируется.
На Лиманском направлении произошло семь боевых столкновений возле Грековки, Невского, Тернов и Серебрянки.
На Сиверском направлении враг провел одно наступательное действие в районе населенного пункта Выимка, к тому же нанес авиаудары шестью управляемыми авиационными бомбами в районах Закотного и Северского.
Удары с задействованием бомбардировочной и штурмовой авиации враг нанес на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и Краматорск, к тому же в районе Временного Яра наши защитники отбили одну атаку коккупантов.
На Торецком направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Торецкая и Щербиновки. Все атаки успешно отражены нашими защитниками. Противник сбросил 13 КАБ на населенные пункты Торецк, Екатериновка, Петровка и Константиновка, а также нанес девять ударов неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Дружба.
Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Четырнадцать раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности. В настоящее время идет бой в районе Селидового. Вблизи Миролюбовки, Луча, Григорьевки и Лисовки отбиты 13 атак.
Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Возле Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Екатериновки и Курахового отражены восемь штурмов, наши защитники стойко ведут еще тринадцать боестолкновений.
На Времивском направлении агрессор 11 раз атаковал неподалеку от Трудового, Макаровки, Новодаровки, Ровно и Зеленого Поля.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.
Нашими защитниками успешно отбита одна атака россиян на Ореховском направлении.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 10 ноября, на фронте зафиксировали 160 боевых столкновений. Больше всего - на Кураховском направлении.
За прошедшие сутки потери захватчиков составили 1770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 710 тысяч единиц живой силы.
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