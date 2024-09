Сильнейший шахматист планеты в лицо президенту ФИДЕ бросил несогласие с возвращением России

33-летний норвежец получил награду лучшему шахматисту в истории от ФИДЕ. Впрочем, награждение пошло не по плану руководителя организации Аркадия Дворковича.

"Конечно, я должен был принять эту награду, но, по моему мнению, у Гарри Каспарова была лучшая карьера, чем у меня. Понимаю, по какой причине получил эту награду, но, тем не менее, считаю, что он больше заслуживает этого. По крайней мере, я скажу в честь Гарри, потому что уверен, что он воспользовался возможностью посоветовать не отменять санкций против российской и белорусской федераций. Вот и сам говорю это", – заявив Карлсен.

Заявление лидера шахматного рейтинга прозвучало на фоне попыток ФИДЕ с россиянином-руководителем вернуть РФ и Беларуси права соревноваться. Международная шахматная федерация по предложению киргизской делегации собралась разрешить россиянам и белорусам соревноваться под собственными флагами. Решения могут быть приняты 21-22 сентября.

Впоследствии на слова Карлсена отреагировал 13-й чемпион мира. Каспаров подтвердил, что обязательно озвучил бы аналогичную позицию по отношению к РФ и Беларуси. Кроме того, легендарный шахматист назвал норвежского гроссмейстера наследником, который вряд ли мог бы быть лучше.

