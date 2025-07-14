Найсильніші виші України: кого визнали найкращими у 2025 році

Хто увійшов у десятку найкращих ВНЗ

Інформаційний ресурс "Освіта.ua" оприлюднив оновлений консолідований рейтинг закладів вищої освіти України за 2025 рік. До уваги було взято результати одразу трьох авторитетних рейтингів - "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт".

Кожен з них оцінює університети за власними критеріями - наукова діяльність, якість освіти, популярність серед вступників тощо. У консолідованому рейтингу враховані позиції вишів у кожному з трьох списків, що дозволило отримати узагальнену картину.

Десятка лідерів:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет "Львівська політехніка";

НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

Національний університет "Києво-Могилянська академія";

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.

Перша десятка найкращих ВНЗ України (скриншот)

Додамо, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка цьогоріч очолив не лише цей рейтинг, він також став лідером у "Топ-200 Україна 2025".