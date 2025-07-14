Самые сильные вузы Украины: кого признали лучшими в 2025 году

В Украине обнародовали консолидированный рейтинг высших учебных заведений за 2025 год. Лидером уже не впервые стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Освіта.юа.
Информационный ресурс "Освіта.ua" обнародовал обновленный консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины за 2025 год. Во внимание были приняты результаты сразу трех авторитетных рейтингов - "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт".
Каждый из них оценивает университеты по собственным критериям - научная деятельность, качество образования, популярность среди абитуриентов и тому подобное. В консолидированном рейтинге учтены позиции вузов в каждом из трех списков, что позволило получить обобщенную картину.
Десятка лидеров:
Добавим, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в этом году возглавил не только этот рейтинг, он также стал лидером в "Топ-200 Украина 2025".
Читайте также о том, что в Украине представили обновленный рейтинг вузов "Топ-200 Украина 2025", в который вошли ведущие высшие учебные заведения. Университеты оценивали по таким критериям, как качество обучения, научная деятельность, инновационность и уровень международного признания. Рейтинг публикуется уже девятый год подряд. Он помогает абитуриентам ориентироваться при выборе заведения для поступления.
Ранее мы писали о том, что в Украине стартовали вступительные творческие конкурсы. Они будут проходить в две сессии - первая для соревнования за бюджетные места и контрактные, вторая - только за контрактные. Регистрация на конкурсы продолжается, но в некоторых вузах количество мест ограничено, поэтому лучше поспешить с подачей заявки. Все, что нужно знать о творческих конкурсах 2025 - читайте в нашем материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.