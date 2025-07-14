Самые сильные вузы Украины: кого признали лучшими в 2025 году

Кто вошел в десятку лучших вузов

Информационный ресурс "Освіта.ua" обнародовал обновленный консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины за 2025 год. Во внимание были приняты результаты сразу трех авторитетных рейтингов - "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт".

Каждый из них оценивает университеты по собственным критериям - научная деятельность, качество образования, популярность среди абитуриентов и тому подобное. В консолидированном рейтинге учтены позиции вузов в каждом из трех списков, что позволило получить обобщенную картину.

Десятка лидеров:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный университет "Львовская политехника";

НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина;

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца;

Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова.

Первая десятка лучших вузов Украины (скриншот)

Добавим, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в этом году возглавил не только этот рейтинг, он также стал лидером в "Топ-200 Украина 2025".