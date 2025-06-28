Самое вредное для здоровья масло, которое немедленно надо убрать из рациона

Многие убеждены, что растительные масла - это всегда полезно. Однако не все знают, что некоторые из них могут нанести серьезный вред организму.

РБК-Украина рассказывает, какое растительное масло лучше исключить из рациона, чтобы оставаться здоровыми.

Какое масло вредно для вашего организма?

Эксперты по питанию все чаще предупреждают, что самым вредным маслом считается рафинированное соевое масло, которое активно используется в пищевой промышленности. Сейчас оно активно начало продаваться в украинских магазинах.

Почему именно соевое масло попало в список самых опасных?

Прежде всего потому, что его производят из генетически модифицированной сои, а во время рафинирования теряется большинство полезных веществ.

Зато появляются трансжиры и остатки химических веществ, которые используют в процессе экстракции.

Такие жиры крайне негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, повышают уровень "плохого" холестерина и увеличивают риск развития диабета 2 типа, ожирения и даже некоторых видов рака.

Дополнительно соевое масло может нарушать гормональный баланс, особенно у женщин, ведь содержит фитоэстрогены. А чрезмерное потребление масла, прошедшего термическую обработку, способствует накоплению свободных радикалов в организме - это ускоряет старение клеток и снижает иммунитет.

Какие продукты содержат соевое масло

Хуже всего то, что потребители не всегда замечают соевое масло в своем рационе. Оно есть в составе майонезов, соусов, полуфабрикатов, кондитерских изделий и даже некоторых хлебобулочных продуктов.

Диетологи советуют внимательно читать состав продуктов и максимально исключить из рациона рафинированное соевое масло.

Вместо этого лучше отдать предпочтение оливковому, льняному, горчичному или кунжутному маслу холодного отжима - они имеют полезные жирные кислоты и не проходят агрессивную обработку.