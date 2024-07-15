"Найпрекрасніше в житті". Іменитий екс-гонщик Формули-1 зробив камінг-аут

49-річний брат семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера наважився розповісти про власну сексуальну орієнтацію. Німець зробив спеціальний допис у мережі.

"Найпрекрасніше в житті – мати поруч зі собою правильного партнера, з яким ти можеш поділитися всім", – написав Ральф Шумахер, додавши світлину зі своїм коханим Етьєном.

Одним із перших на камінг-аут колишньої зірки Формули-1 відреагував син Давід Шумахер. Він тепло підтримав батька та привітав із комфортними й безпечними відносинами. Слова підтримки висловила й низка селебрітіс на кшталт дрег-квін Кончіти Вурст, співачки Кармени Гайс, поп-виконавця Патріка Лінднера та інших.

Хто такий Ральф Шумахер

Німецький гонщик і функціонер, розпочав займатися картингом у 3-річному віці. Виступав у німецькій Формулі-3, Формулі-Ніппон, Усеяпонському чемпіонаті GT.

Приєднався до F1 перед сезоном-1997. У перші два сезони захищав кольори "Джордана" та завоював два подіуми, фінішувавши третім в Аргентині (1997) та Італії (1998). Наступні 6 років провів за кермом "Вільямса". У 2001-2003 рр. був серед конкурентів старшого брата за титул, але двічі фінішував четвертим і одного разу п'ятим у загальному заліку.

Ще три сезони захищав кольори "Тойоти", але лише двічі піднявся на подіум. Зокрема, він був третім у Китаї (2005) та Австралії (2006). Загалом у F1 провів 182 гран-прі, в яких здобув 6 перемог, 27 разів зійшов на подіум, виграв 6 поулів та показав 8 найшвидших кіл. У 2008-му перейшов у серію DTM, де провів ще п'ять сезонів. Після завершення кар'єри отримав менеджерську посаду там.

У 2001-2015 рр. був одружений з телеведучою Корою Брінкманн, яка народила йому сина Давіда. У процесі розлучення колишня дружина відсудила 6 млн євро та сімейний будинок у землі Північний Рейн-Вестфалія.