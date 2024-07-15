"Самое прекрасное в жизни". Именитый экс-гонщик Формулы-1 сделал каминг-аут

49-летний брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера отважился рассказать о собственной сексуальной ориентации. Немец сделал специальный пост в сети.

"Самое прекрасное в жизни – иметь рядом с собой правильного партнера, с которым ты можешь поделиться всем", – написал Ральф Шумахер, добавив фотографию со своим любимым Этьеном.

Одним из первых на каминг-аут бывшей звезды Формулы-1 отреагировал сын Давид Шумахер. Он тепло поддержал отца и поздравил с комфортными и безопасными отношениями. Слова поддержки высказали и ряд селебритис вроде дрэг-квин Кончиты Вурст, певицы Кармены Гайс, поп-исполнителя Патрика Линднера и других.

Кто такой Ральф Шумахер

Немецкий гонщик и функционер, начал заниматься картингом в 3-летнем возрасте. Выступал в немецкой Формуле-3, Формуле-Ниппон, Всеяпонском чемпионате GT.

Присоединился к F1 перед сезоном-1997. В первые два сезона защищал цвета "Джордана" и завоевал два подиума, финишировав третьим в Аргентине (1997) и Италии (1998). Следующие 6 лет провел за рулем "Уильямса". В 2001-2003 гг. был среди конкурентов старшего брата за титул, но дважды финишировал четвертым и однажды пятым в общем зачете.

Еще три сезона защищал цвета "Тойоты", но только дважды поднялся на подиум. В частности, он был третьим в Китае (2005) и Австралии (2006). Всего в F1 провел 182 гран-при, в которых одержал 6 побед, 27 раз взошел на подиум, выиграл 6 поулов и показал 8 самых быстрых кругов. В 2008 году перешел в серию DTM, где провел еще пять сезонов. После завершения карьеры получил менеджерскую должность там.

В 2001-2015 гг. был женат на телеведущей Коре Бринкманн, которая родила ему сына Давида. В процессе развода бывшая жена отсудила 6 млн евро и семейный дом в земле Северный Рейн-Вестфалия.